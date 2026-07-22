La Juventus ha offerto il portiere del Friburgo, Atubolu, come possibile nuovo acquisto per la porta. Le trattative con i candidati Martinez e Vicario sono al momento più lente o complicate, portando la società a considerare il profilo dell’estremo difensore tedesco. La trattativa con il giocatore e il club di provenienza è in corso, ma non ci sono ancora accordi definitivi. La società valuta le opzioni disponibili in vista della prossima stagione.

di Luca Fioretti Gli aggiornamenti sul portiere della Juventus vedono complicarsi le piste Martinez e Vicario, con la dirigenza che valuta il profilo di Atubolu. A un mese dal debutto ufficiale nel campionato di Serie A, la Juventus si trova a dover gestire una situazione di grande incertezza tra i pali. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, attualmente ci sono 4 portieri che stanno lavorando duramente alla Continassa agli ordini di Luciano Spalletti e del suo staff tecnico. Tuttavia, nessuno di questi profili è destinato a guidare la difesa da titolare nella nuova stagione, spingendo la società ad accelerare le manovre sul mercato per assicurarsi un padrone di livello assoluto per la porta della Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Atubolu è l’ultimissima idea della Juve per la porta: l’estremo difensore del Friburgo è stato offerto in queste ore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Meret Juve l’ultimissima idea per la porta del futuro: ma per la Vecchia Signora sarebbe un affare? Cosa dicono i numeriLa Juventus sta valutando l'acquisto di un portiere che potrebbe rappresentare il futuro della squadra.

Balogun l’ultimissima idea per l’attacco della Juve: come è andata la sua ultima stagione con il MonacoBalogun ha concluso la sua ultima stagione con il Monaco con 21 gol in 39 partite.

Muro Aston Villa per Martinez, la Juve guarda altrove: altro tentativo per Vicario, spunta anche AtuboluL'Aston Villa continua a chiedere 12 milioni di euro per l'argentino, così i bianconeri approfondiscono l'azzurro del Tottenham e sondano altri tre nomi sul mercato ... msn.com

Atubolu è l’ultimissima idea della Juve per la porta: l’estremo difensore del Friburgo è stato offerto in queste oreGli aggiornamenti sul portiere della Juventus vedono complicarsi le piste Martinez e Vicario, con la dirigenza che valuta il profilo di Atubolu ... juventusnews24.com