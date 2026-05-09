Meret Juve l’ultimissima idea per la porta del futuro | ma per la Vecchia Signora sarebbe un affare? Cosa dicono i numeri

La Juventus sta valutando l'acquisto di un portiere che potrebbe rappresentare il futuro della squadra. La società ha analizzato diverse opzioni e ha esaminato le statistiche e i numeri relativi ai vari candidati. La possibile trattativa si inserisce in un contesto di investimenti mirati a rafforzare la rosa. La decisione finale dipenderà anche dai risultati delle verifiche finanziarie e sportive sui profili considerati.

di Luca Fioretti Meret Juve l’ultimissima idea per la porta del futuro dei bianconeri: per la Vecchia Signora sarebbe un affare? Cosa dicono i numeri e le statistiche. Alex Meret è un nome caldissimo per le dinamiche del mercato portate alla luce dal quotidiano Tuttosport. Il portiere ha vissuto una stagione sportiva complessa difendendo i colori del Napoli. Complice l’approdo di Milinkovic-Savic, ha smarrito il ruolo da titolare inamovibile, faticando enormemente a trovare il giusto spazio. Le statistiche di quest’anno testimoniano inequivocabilmente questa pesante flessione nelle rotazioni tecniche: ha collezionato solamente 10 presenze, divise tra 9 apparizioni in campionato e 1 gara in Champions League, incassando 15 gol complessivi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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