Balogun ha concluso la sua ultima stagione con il Monaco con 21 gol in 39 partite. L’attaccante britannico, 22 anni, ha mostrato velocità e capacità di inserirsi tra le linee, contribuendo sia in Ligue 1 che in Champions League. La Juventus sta valutando il suo profilo come possibile alternativa a Kolo Muani, nel tentativo di potenziare l’attacco a disposizione di Luciano Spalletti.

di Luca Fioretti L’attaccante del Monaco è la grande alternativa a Kolo Muani: velocità e fiuto del gol tra Ligue 1 e Champions per i bianconeri. La Juventus non si ferma a Randal Kolo Muani e valuta attentamente i profili alternativi per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Luciano Spalletti. Qualora il PSG non dovesse abbassare le proprie pretese economiche, la dirigenza è pronta a sferrare l’assalto a Folarin Balogun. Il centravanti di proprietà del Monaco e stella della Nazionale statunitense rappresenta un vero e proprio concentrato di velocità, tecnica e senso della profondità, caratteristiche che si sposerebbero alla perfezione con il calcio moderno e propositivo ricercato dalla Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Balogun l’ultimissima idea per l’attacco della Juve: come è andata la sua ultima stagione con il Monaco

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