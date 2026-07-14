Balogun l’ultimissima idea per l’attacco della Juve | come è andata la sua ultima stagione con il Monaco
Balogun ha concluso la sua ultima stagione con il Monaco con 21 gol in 39 partite. L’attaccante britannico, 22 anni, ha mostrato velocità e capacità di inserirsi tra le linee, contribuendo sia in Ligue 1 che in Champions League. La Juventus sta valutando il suo profilo come possibile alternativa a Kolo Muani, nel tentativo di potenziare l’attacco a disposizione di Luciano Spalletti.
di Luca Fioretti L’attaccante del Monaco è la grande alternativa a Kolo Muani: velocità e fiuto del gol tra Ligue 1 e Champions per i bianconeri. La Juventus non si ferma a Randal Kolo Muani e valuta attentamente i profili alternativi per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Luciano Spalletti. Qualora il PSG non dovesse abbassare le proprie pretese economiche, la dirigenza è pronta a sferrare l’assalto a Folarin Balogun. Il centravanti di proprietà del Monaco e stella della Nazionale statunitense rappresenta un vero e proprio concentrato di velocità, tecnica e senso della profondità, caratteristiche che si sposerebbero alla perfezione con il calcio moderno e propositivo ricercato dalla Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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