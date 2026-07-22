Attraversare il Grande Assurdo di Adelaide Cioni

Da ilmanifesto.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Ponte delle Torri, situato nel cuore dell’Umbria, collega Spoleto a Monteluco. È una struttura di grandi dimensioni, risalente a un periodo storico imprecisato, con caratteristiche architettoniche che lo rendono riconoscibile. La sua forma attuale si è sviluppata nel corso dei secoli, mantenendo elementi originali e adattamenti successivi. La costruzione rappresenta un esempio di ingegneria antica, visibile anche dalla sua altezza e dalla lunghezza complessiva.

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C’è un ponte nel cuore dell’Umbria che collega Spoleto a Monteluco: è il Ponte delle Torri, monumentale opera di ingegneria che ha assunto l’aspetto con cui lo conosciamo oggi nel. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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© Ilmanifesto.it - Attraversare il «Grande Assurdo» di Adelaide Cioni
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