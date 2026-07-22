Attraversare il Grande Assurdo di Adelaide Cioni
Il Ponte delle Torri, situato nel cuore dell’Umbria, collega Spoleto a Monteluco. È una struttura di grandi dimensioni, risalente a un periodo storico imprecisato, con caratteristiche architettoniche che lo rendono riconoscibile. La sua forma attuale si è sviluppata nel corso dei secoli, mantenendo elementi originali e adattamenti successivi. La costruzione rappresenta un esempio di ingegneria antica, visibile anche dalla sua altezza e dalla lunghezza complessiva.
C’è un ponte nel cuore dell’Umbria che collega Spoleto a Monteluco: è il Ponte delle Torri, monumentale opera di ingegneria che ha assunto l’aspetto con cui lo conosciamo oggi nel. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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