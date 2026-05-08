Adelaide Cioni al MAXXI | Five Geometric Songs

Al MAXXI si è tenuta la performance interdisciplinare intitolata Five Geometric Songs, realizzata dall’artista Adelaide Cioni. Lo spettacolo ha visto la partecipazione di musiche originali composte appositamente da Dom Bouffard, accompagnando l’evento. La presentazione ha coinvolto il pubblico in un’esperienza che ha unito elementi visivi e sonori, caratterizzando un momento di sperimentazione artistica.

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Cosa: Performance interdisciplinare Five Geometric Songs dell’artista Adelaide Cioni, impreziosita da musiche originali appositamente composte da Dom Bouffard. Dove e Quando: Nella suggestiva lobby del Museo MAXXI di Roma, martedì 12 maggio 2026, con una speciale doppia replica programmata alle ore 18:00 e alle ore 19:30. Perché: Per vivere un’esperienza estetica immersiva in cui il disegno abbandona il foglio per esplorare la tridimensionalità dello spazio, all’interno della cornice espositiva della mostra Tragicomica. L’arte contemporanea ha spesso indagato le fondamenta visive della nostra percezione spaziale, ma raramente lo ha fatto animando e rendendo letteralmente tangibile la materia astratta all’interno di uno spazio museale.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Adelaide Cioni al MAXXI: Five Geometric Songs Notizie correlate Five Geometric Songs, performance di Adelaide Cioni con musiche originali di Dom Bouffard il 12 maggio al MAXXIAdelaide Cioni Five Geometric Songs Performance con musiche originali di Dom Bouffard 12 maggio 2026 Lobby del Museo Doppia replica: ore 18:00 e ore... Addio al giornalista Aligi Cioni, una vita all'AnsaFirenze, 4 aprile 2026 – È morto a Firenze Aligi Cioni, 85 anni, ex caporedattore dell’Ansa dove ha trascorso quasi tutta la sua carriera... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Adelaide Cioni. Five Geometric Songs; Five Geometric Songs: al MAXXI il disegno prende corpo con Adelaide Cioni; Five Geometric Songs, performance di Adelaide Cioni con musiche originali di Dom Bouffard il 12 maggio al MAXXI; Five Geometric Songs performance di Adelaide Cioni con musiche originali di Dom Bouffard il 12 maggio al MAXXI. Adelaide Cioni: Five Geometric SongsIl 12 maggio appuntamento al MAXXI per Five Geometric Songs (2025), la performance di Adelaide Cioni con musiche originali di Dom Bouffard. Due repliche, alle ore 18 e 19:30, nella lobby del Museo, pe ... 2duerighe.com Arte Fiera e Fondazione Furla insieme, per la performance di Adelaide CioniArte Fiera si rinnova nel segno della continuità e si apre a nuove collaborazioni di prospettiva: la manifestazione fieristica bolognese, diretta per il terzo anno da Simone Menegoi ed Enea Righi, ha ... exibart.com Punto, linea, quadrato, triangolo, cerchio: cinque forme che diventano corpi in movimento, suono nello spazio, linguaggio vivo. Martedì 12 maggio, doppia replica alle 18 e alle 19:30 per Five Geometric Songs, la performance di Adelaide Cioni, con le musiche - facebook.com facebook