Five Geometric Songs performance di Adelaide Cioni al MAXXI
Il 12 maggio al MAXXI si terrà la performance Five Geometric Songs, realizzata dall’artista Adelaide Cioni. Lo spettacolo prevede musiche originali composte da Dom Bouffard. La performance si svolgerà all’interno della struttura del museo, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza artistica che combina elementi visivi e sonori. L’evento è parte di un progetto artistico previsto per il 2025.
Il 12 maggio appuntamento al MAXXI per Five Geometric Songs (2025), la performance di Adelaide Cioni con musiche originali di Dom Bouffard.Due repliche, alle ore 18 e 19:30, nella lobby del Museo, per un lavoro che mette in relazione disegno, corpo e suono, trasformando le geometrie fondamentali.🔗 Leggi su Romatoday.it
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