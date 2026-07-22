Un atleta ucraino di 22 anni ha fermato un ladro fuori dalla stazione Termini di Roma. Dopo averlo bloccato con una mossa di taekwondo, è stato anche morso, ma ha mantenuto la presa. L’ucraino vive a Roma da oltre quattro anni, ospite della Federazione di taekwondo. La scena si è svolta senza altri interventi, e l’atleta ha riferito di aver agito per riconoscenza verso l’Italia.

Oleksandr Chumachenko, detto Sasha, è un atleta ucraino 22enne di taekwondo. Da ormai oltre 4 anni vive in Italia, a Roma, ospite della Federazione azzurra. In patria non poteva più allenarsi dopo lo scoppio della guerra provocata dall’invasione russa. Oltre ad allenarsi con la Fita nel centro “Giulio Onesti”, lavora anche come cameriere insieme al collega Myhailo Kosak nel ristorante Amodei, fra stazione Termini e piazza della Repubblica. Proprio fuori dal locale, domenica scorsa, è stato protagonista di un gesto coraggioso: ha fermato e poi bloccato un uomo che stava cercando di rubare un’auto. È stato “un atto di riconoscenza verso l’Italia che ci ha accolto dalla guerra”, ha poi spiegato Chumachenko. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Atto di riconoscenza verso l’Italia che ci ha accolti”: l’atleta ucraino ferma un ladro fuori dalla stazione Termini di Roma. È stato anche morso, ma lo ha bloccato con una mossa di taekwondo

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