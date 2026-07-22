Il Riesame ha confermato gli arresti e l’aggravante del metodo mafioso per quattro persone coinvolte nell’attentato a Sigfrido Ranucci, avvenuto a Pomezia il 16 ottobre 2025. Tre uomini sono stati portati in carcere, mentre una donna è sottoposta alla misura degli arresti domiciliari. Sono accusati di essere gli esecutori materiali dell’attacco contro il giornalista e conduttore di Report.

Sono state confermate le misure cautelari per i tre uomini (carcere) e una donna (domiciliari) accusati di essere gli esecutori materiali dell’ attentato ai danni del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci, avvenuto a Pomezia il 16 ottobre 2025. Il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato integralmente le misure cautelari emesse nei loro confronti, respingendo le richieste di scarcerazione avanzate dalle difese e confermando anche la contestazione dell’aggravante del metodo mafioso. La decisione riguarda i quattro indagati arrestati nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Roma, che contesta loro di aver materialmente eseguito l’attentato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Attentato a Sigfrido Ranucci, il Riesame conferma gli arresti e l’aggravante del metodo mafioso per i quattro indagati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Attentato a Sigfrido Ranucci: 4 arresti, Agito su commissione

Notizie e thread social correlati

Attentato a Sigfrido Ranucci, il Riesame conferma gli arresti: resta l'aggravante del metodo mafiosoIl Tribunale del Riesame di Roma ha confermato le quattro misure cautelari e l'aggravante del metodo mafioso per gli indagati coinvolti...

Attentato a Ranucci, il Riesame conferma gli arresti e il metodo mafioso per i quattro esecutoriIl Riesame ha confermato gli arresti per quattro persone coinvolte nell’attentato a un giornalista.

Temi più discussi: Filorosso 2026 - Attentato a Ranucci: i sospetti della Procura su Lavitola - 13/07/2026 - Video; Attentato a Ranucci, presunto esecutore a pm: Non conosco Lavitola e non so chi sia il giornalista; Attentato a Ranucci, Lavitola: Sigfrido è un amico, mi ha aiutato. Adesso non parlo più; Attentato Ranucci, legale giornalista Report presenta denuncia per diffamazione aggravata.

Restano in carcere i 4 ritenuti esecutori materiali dell' #attentato al conduttore di Report, Sigfrido #Ranucci, avvenuto il 16 ottobre 2025. Confermato il metodo mafioso. I difensori avevano chiesto l'annullamento della custodia cautelare e la revisione delle ac x.com

Attentato a Ranucci, il Riesame conferma i quattro arresti e il metodo mafiosoIl tribunale del Riesame di Roma ha confermato le 4 misure cautelari e l'aggravante del metodo mafioso per i quattro accusati di essere gli esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report ... affaritaliani.it

Attentato a Ranucci, confermato l’arresto e le ipotesi di metodo mafioso per i quattro esecutoriNuovi sviluppi sulla vicenda dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Il tribunale del Riesame di Roma ha confermato le misure cautelari e le ipotesi accusatorie di ... lapresse.it