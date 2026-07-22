Il Riesame ha confermato gli arresti per quattro persone coinvolte nell’attentato a un giornalista. I quattro sono accusati di aver pianificato l’attacco con metodi mafiosi. Rimangono in carcere Pellegrino D'Avino, Antonio Passariello e Saverio Mutone. Marica De Filippi è agli arresti domiciliari. La decisione è stata comunicata dopo l’esame delle misure cautelari.

Per i quattro indagati accusati di aver organizzato l’attentato a Sigfrido Ranucci, il Riesame ha confermato la misura cautelare. E pertanto rimangono in carcere Pellegrino D'Avino, Antonio Passariello, Saverio Mutone, mentre resta agli arresti domiciliari Marica De Filippi. Il Riesame soprattutto ha confermato la circostanza aggravante del metodo mafioso nell’organizzazione dell’attentato. I quattro arrestati - difesi dagli avvocati Generoso Pagliarulo e Antonio Falconieri - sono indagati per detenzione e porto di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento. In attesa di leggere le motivazioni del provvedimento, regge la ricostruzione della Procura. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Attentato a Ranucci, il Riesame conferma gli arresti e il metodo mafioso per i quattro esecutori

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Attentato a Ranucci, Lavitola interrogato dai magistrati: Io estraneo

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