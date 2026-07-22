Il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato le quattro misure cautelari e l'aggravante del metodo mafioso per gli indagati coinvolti nell’attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto il 16 ottobre 2025. Gli accusati sono ritenuti gli esecutori materiali dell’attacco. La decisione riguarda anche il riconoscimento dell’aggravante legata al metodo mafioso.

Il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato le quattro misure cautelari e l'aggravante del metodo mafioso nei confronti degli indagati accusati di essere gli esecutori materiali dell'attentato a Sigfrido Ranucci, avvenuto il 16 ottobre 2025. Con la decisione del Riesame, i quattro imputati resteranno in carcere. I loro legali avevano chiesto l'annullamento della custodia cautelare e una revisione dell'impianto accusatorio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Attentato a Sigfrido Ranucci, il Riesame conferma gli arresti: resta l'aggravante del metodo mafioso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Attentato a Sigfrido Ranucci: 4 arresti, Agito su commissione

Notizie e thread social correlati

Attentato contro Sigfrido Ranucci, 4 arresti. "Hanno agito su commissione, con metodo mafioso"Quattro persone sono state arrestate in relazione all’attentato contro un giornalista di Report.

Omicidio Fabio Ascione, due arresti: contestata anche l’aggravante del metodo mafiosoNella mattina del 16 giugno, i Carabinieri della Compagnia di Napoli Poggioreale hanno arrestato due persone in esecuzione di un’ordinanza di...

Temi più discussi: Filorosso 2026 - Attentato a Ranucci: i sospetti della Procura su Lavitola - 13/07/2026 - Video; Attentato a Ranucci, presunto esecutore a pm: Non conosco Lavitola e non so chi sia il giornalista; Attentato a Ranucci, Lavitola: Sigfrido è un amico, mi ha aiutato. Adesso non parlo più; Caso Ranucci: bombe, sospetti e veleni.

Restano in carcere i 4 ritenuti esecutori materiali dell' #attentato al conduttore di Report, Sigfrido #Ranucci, avvenuto il 16 ottobre 2025. Confermato il metodo mafioso. I difensori avevano chiesto l'annullamento della custodia cautelare e la revisione delle ac x.com

Ranucci, Riesame conferma misure cautelari per banda e metodo mafioso(Adnkronos) - Confermate le misure cautelari nei confronti della banda di quattro persone accusate di aver compiuto l’attentato dinamitardo fuori dall’abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci avven ... msn.com

Attentato a Sigfrido Ranucci, il Riesame conferma i quattro arresti e il metodo mafiosoAttentato a Sigfrido Ranucci, il Riesame conferma arresti e metodo mafioso. Il tribunale del Riesame di Roma ha confermato le 4 misure cautelari ... msn.com