Il Tribunale del Riesame di Roma ha respinto le richieste di scarcerazione e confermato gli arresti per quattro persone accusate di aver compiuto l’attentato a Sigfrido Ranucci. La decisione include l’applicazione dell’aggravante del metodo mafioso. Le inchieste di Report sono ora sotto osservazione, mentre i quattro devono rimanere in carcere.

Dovranno restare in carcere i quattro accusati di essere gli autori materiali dell’attentato a Sigfrido Ranucci. Il tribunale del Riesame di Roma ha infatti respinto ieri le richieste delle difese e confermato l’ordinanza di custodia cautelare e l’aggravante del metodo mafioso. Resta quindi in piedi l’impianto accusatorio della Procura: l’esplosione dell’ordigno davanti alla casa di Ranucci, a Campo Ascolano, nel territorio di Pomezia, il 16 ottobre 2025, sarebbe stata un’azione commissionata e pagata per colpire il giornalista. In carcere restano così Antonio Passariello, il figlio Pellegrino D’Avino e Saverio Mutone. Ai domiciliari rimane invece Marika De Filippi, compagna di D’Avino. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Attentato a Ranucci, il Tribunale del riesame conferma gli arresti. E intanto le inchieste di Report finiscono sotto osservazione

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Attentato a Sigfrido Ranucci: 4 arresti, Agito su commissione

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