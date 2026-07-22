Il tribunale del Riesame ha confermato l'aggravante mafiosa per quattro persone coinvolte in un attentato. I giudici hanno stabilito che gli indagati non avrebbero agito per conto di un clan, ma l’evento sarebbe stato pianificato per diffondere timore e inviare un messaggio intimidatorio, oltre a colpire direttamente la vittima. La decisione mantiene la qualificazione del reato come metodo mafioso, senza attribuire l’attacco a un’organizzazione criminale strutturata.

I giudici hanno mantenuto l’aggravante contestata dalla procura: gli indagati non avrebbero agito per conto di un clan, ma l’attentato sarebbe stato costruito per diffondere paura e lanciare un messaggio intimidatorio oltre la vittima. 🔗 Leggi su Roma.repubblica.it

© Roma.repubblica.it - Attentato a Ranucci, il Riesame conferma il metodo mafioso per i quattro presunti esecutori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Attentato a Ranucci, arrestati i quattro presunti esecutori: l'operazione dei carabinieri

Notizie e thread social correlati

Attentato a Ranucci, il Riesame conferma gli arresti e il metodo mafioso per i quattro esecutoriIl Riesame ha confermato gli arresti per quattro persone coinvolte nell’attentato a un giornalista.

Attentato a Sigfrido Ranucci, il Riesame conferma gli arresti e l’aggravante del metodo mafioso per i quattro indagatiIl Riesame ha confermato gli arresti e l’aggravante del metodo mafioso per quattro persone coinvolte nell’attentato a Sigfrido Ranucci, avvenuto a...

Temi più discussi: Attentato a Ranucci: Nessuna inchiesta di Report condizionata da Lavitola, esposto FdI errato; Filorosso 2026 - Attentato a Ranucci: i sospetti della Procura su Lavitola - 13/07/2026 - Video; Attentato Ranucci, il giornalista: Inchieste mai condizionate da Lavitola; Attentato Ranucci: D'Avino nega di conoscere Lavitola.

Attentato a Ranucci, il Riesame conferma arresti e metodo mafioso. Restano in carcere i quattro ritenuti esecutori materiali #ANSA x.com

Attentato a Sigfrido Ranucci, il Riesame conferma i quattro arresti e il metodo mafiosoAttentato a Sigfrido Ranucci, il Riesame conferma arresti e metodo mafioso. Il tribunale del Riesame di Roma ha confermato le 4 misure cautelari ... msn.com

Attentato a Ranucci, il Riesame conferma i quattro arresti e il metodo mafiosoIl tribunale del Riesame di Roma ha confermato le 4 misure cautelari e l'aggravante del metodo mafioso per i quattro accusati di essere gli esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report ... affaritaliani.it