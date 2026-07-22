Attentato a Ranucci il Riesame conferma arresti e metodo mafioso

Da lettera43.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il tribunale del Riesame di Roma ha confermato le quattro misure cautelari e l’aggravante del metodo mafioso nei confronti di quattro persone accusate di aver compiuto l’attentato a un noto giornalista il 16 ottobre 2025. Le misure sono state mantenute, rafforzando la posizione delle autorità in merito all’accusa di coinvolgimento diretto nell’attentato. La conferma arriva dopo le indagini e le valutazioni dei precedenti provvedimenti.

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Il tribunale del Riesame di Roma ha confermato le quattro misure cautelari e l’aggravante del metodo mafioso per i quattro accusati di essere gli esecutori materiali dell’ attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto il 16 ottobre del 2025. Respinte infatti le istanze presentate dalle difese che chiedevano l’annullamento delle misure e il non riconoscimento del metodo mafioso. Rimangono dunque in carcere Pellegrino D’Avino, Antonio Passariello, Saverio Mutone e ai domiciliari Marica De Filippi. Tutti e quattro sono accusati a vario titolo, di detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, con l’aggravante del metodo mafioso. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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Attentato a Ranucci, quattro arresti

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