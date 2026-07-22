Il tribunale del Riesame di Roma ha confermato l’arresto di quattro persone coinvolte nell’attentato contro Sigfrido Ranucci. Le autorità sospettano un metodo mafioso tra gli esecutori. Le misure cautelari sono state mantenute, e l’indagine prosegue per chiarire i dettagli dell’attacco. Nessuna ulteriore informazione è stata resa nota sui moventi o sui responsabili. La vicenda resta sotto stretta sorveglianza investigativa.

Nuovi sviluppi sulla vicenda dell’ attentato a Sigfrido Ranucci. Il tribunale del Riesame di Roma ha confermato le misure cautelari e le ipotesi accusatorie di strage e di associazione per delinquere con il metodo mafioso nei confronti dei quattro indagati, di cui tre in carcere e una agli arresti domiciliari accusati di essere i presunti esecutori materiali dell’attentato dinamitardo al conduttore di Report, avvenuto il 16 ottobre del 2025 in località Campo Ascolano, nel comune di Pomezia in provincia di Roma. La tesi della difesa. La difesa, rappresentata dagli avvocati Antonio Falconieri e Generoso Pagliarulo, aveva chiesto in via principale la scarcerazione degli indagati e, in subordine, la concessione degli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Attentato a Ranucci, confermato l’arresto e l’ipotesi di metodo mafioso per i quattro esecutori

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Restano in carcere i 4 ritenuti esecutori materiali dell' #attentato al conduttore di Report, Sigfrido #Ranucci, avvenuto il 16 ottobre 2025. Confermato il metodo mafioso. I difensori avevano chiesto l'annullamento della custodia cautelare e la revisione delle ac x.com

I dubbi e le ipotesi sull'attentato a Sigfrido Ranucci reddit

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