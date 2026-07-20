Gli avvocati degli indagati nell’ambito dell’attentato a Ranucci hanno affermato che non ci sono elementi per attribuire un metodo mafioso. La difesa si è concentrata sulla contestazione di questa aggravante, sostenendo che le prove finora raccolte non sono sufficienti a dimostrare un collegamento con attività mafiose. La discussione si è focalizzata sui dettagli delle indagini e sulle accuse specifiche rivolte agli indagati.

Si è concentrata soprattutto sulla contestazione dell’aggravante del metodo mafioso la linea difensiva sostenuta dagli avvocati Antonio Falconieri e Generoso Pagliarulo, legali dei quattro indagati detenuti con l’accusa di essere gli esecutori materiali dell’ attentato ai danni del giornalista e conduttore di “Report” Sigfrido Ranucci, avvenuto a Pomezia il 16 ottobre 2025. Le dichiarazioni sono state rese al termine dell’udienza davanti al Tribunale del Riesame, chiamato a pronunciarsi sulle richieste di riesame delle misure cautelari. “ Dovrebbe cadere il metodo mafioso perché non ci sono né gli elementi oggettivi che soggettivi. Il presupposto iniziale era che ci fosse un movente di natura camorristica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Attentato Ranucci, legali indagati : "No elementi per metodo mafioso"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Attentato Ranucci, legali indagati : No elementi per metodo mafioso

Notizie e thread social correlati

Attentato contro Sigfrido Ranucci, 4 arresti. "Hanno agito su commissione, con metodo mafioso"Quattro persone sono state arrestate in relazione all’attentato contro un giornalista di Report.

Attentato a Ranucci, arrestato il commando: “Agì su mandato e con metodo mafioso”. Ora la caccia ai mandantiUn commando ha piazzato un ordigno potente, con sopralluoghi e telefoni dedicati.

Temi più discussi: Attentato a Ranucci: sequestrati a Lavitola sette manoscritti. Perquisita la casa del suo factotum; Attentato Ranucci: D'Avino nega di conoscere Lavitola; Attentato a Ranucci, uno degli indagati al pm: Non conosco Lavitola; Attentato a Ranucci, componente della banda non risponde ai pm.

Attentato Ranucci, legali indagati : No elementi per metodo mafioso(LaPresse) - Si è concentrata soprattutto sulla contestazione dell'aggravante del metodo mafioso la linea difensiva sostenuta dagli avvocati Antonio Falconieri e Generoso ... ilmattino.it

Attentato Ranucci, Riesame si riserva su istanza difesa della bandaIl Tribunale del Riesame di Roma si è riservato sulla richiesta dei difensori degli indagati per l'attentato a Ranucci ... it.blastingnews.com

Report, La Russa attacca Schlein: Difese Ranucci, che imbarazzo reddit