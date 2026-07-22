Attentato a Ranucci confermati gli arresti dei 4 esecutori materiali e l'aggravante del metodo mafioso
Il Tribunale del Riesame ha confermato gli arresti dei quattro presunti esecutori materiali dell’attentato a Sigfrido Ranucci, giornalista di Report. La decisione include anche l’aggravante del metodo mafioso, respingendo la richiesta della difesa. I sospettati sono accusati di aver preso parte all’attentato, mentre il procedimento giudiziario prosegue. La conferma arriva dopo le valutazioni giuridiche sulla validità delle misure restrittive già adottate.
Confermati gli arresti e il metodo mafioso per i quattro presunti esecutori materiali dell'attentato al giornalista di Report Sigfrido Ranucci. Il Tribunale del Riesame ha respinto la richiesta della difesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Attentato a Ranucci, arrestati i quattro presunti esecutori: l'operazione dei carabinieri
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