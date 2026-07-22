Quattro persone sono state arrestate con l'accusa di aver preso parte a un attentato contro un giornalista, con l'aggravante del metodo mafioso. Il conduttore ha negato di essere stato rimosso da 'Report' e ha escluso di aver lasciato il programma. Le autorità hanno confermato l'arresto e l'applicazione dell'aggravante, mentre il giornalista ha smentito le voci di un suo addio alla trasmissione.

Ranucci ha smentito le voci sulla sua rimozione dalla conduzione di 'Report' dopo che alcuni nomi si sono inseguiti e dopo che lui stesso aveva aperto al "passo indietro" qualora fossero sorti dubbi su di lui tra i colleghi. Intanto il Tribunale del Riesame respinge le richieste della difesa di annu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Attentato a Ranucci, confermati arresto e aggravante del metodo mafioso per 4 indagati, conduttore: "Io via da Report? Falso"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Attentato a Sigfrido Ranucci: Quattro arrestati con l'aggravante mafiosa.

Notizie e thread social correlati

Attentato a Sigfrido Ranucci, il Riesame conferma gli arresti e l’aggravante del metodo mafioso per i quattro indagatiIl Riesame ha confermato gli arresti e l’aggravante del metodo mafioso per quattro persone coinvolte nell’attentato a Sigfrido Ranucci, avvenuto a...

Attentato a Sigfrido Ranucci, il Riesame conferma gli arresti: resta l'aggravante del metodo mafiosoIl Tribunale del Riesame di Roma ha confermato le quattro misure cautelari e l'aggravante del metodo mafioso per gli indagati coinvolti...

Temi più discussi: Ranucci denuncia per diffamazione: vittima fatta passare per beneficiario; Ranucci: Mai un'inchiesta condizionata da Lavitola. E la redazione di Report lancia una protesta contro la sospensione; Report, occhi puntati su Ranucci ma emerge un'altra verità: il 37% di chi si sta battendo sui social sono giovanissimi. Come al Referendum; Report, guerra sulle repliche Rai e scontro tra governo e giornalisti.

Attentato a Ranucci, il Riesame conferma i quattro arresti e il metodo mafiosoIl tribunale del Riesame di Roma ha confermato le 4 misure cautelari e l'aggravante del metodo mafioso per i quattro accusati di essere gli esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report ... affaritaliani.it

Attentato a Sigfrido Ranucci, il Riesame conferma i quattro arresti e il metodo mafiosoAttentato a Sigfrido Ranucci, il Riesame conferma arresti e metodo mafioso. Il tribunale del Riesame di Roma ha confermato le 4 misure cautelari ... msn.com