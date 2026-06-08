Roma investita e uccisa in viale Isacco Newton | morta una donna di 89 anni

Da webmagazine24.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna di 89 anni è deceduta dopo essere stata investita da un'auto in viale Isacco Newton, nel quartiere sud-ovest di Roma. La vittima è stata colpita mentre attraversava la strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire le dinamiche dell’incidente.

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(Adnkronos) – Una donna di 89 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto in viale Isacco Newton, nel quadrante sud-ovest di Roma. Il tragico incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, all'altezza del civico 65, nella zona di Monteverde-Colli Portuensi. Secondo le prime informazioni, l'anziana stava attraversando la carreggiata quando è stata. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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