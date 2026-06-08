Roma investita e uccisa in viale Isacco Newton | morta una donna di 89 anni

Notizia in breve

Una donna di 89 anni è deceduta dopo essere stata investita da un'auto in viale Isacco Newton, nel quartiere sud-ovest di Roma. La vittima è stata colpita mentre attraversava la strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire le dinamiche dell’incidente.