Milano investita in bicicletta da un camion | morta una donna di 67 anni

Una donna di 67 anni è morta dopo essere stata investita da un camion mentre era in bicicletta a Milano, all’incrocio tra via Gattamelata e via Colleoni, vicino alla Fiera. L’incidente è avvenuto poco prima delle 13. La donna è stata trasportata in condizioni critiche all’ospedale Niguarda, dove è deceduta poco dopo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarla. Indagini sono in corso per chiarire la dinamica.

Incidente stradale mortale poco prima delle 13 a Milano, all'incrocio tra via Gattamelata e via Colleoni, in zona Fiera. Una donna, di 67 anni, in bicicletta, è stata investita da un mezzo pesante ed è morta poco dopo essere stata trasportata in condizioni critiche all'ospedale Niguarda. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, il camionista, svoltando a destra, non l'avrebbe vista. Si sta ancora cercando di stabilire se la donna si trovasse a fianco del mezzo, nell'angolo cieco, o se stesse attraversando sulle strisce., La polizia locale è sul posto e sta cercando di risalire alla dinamica dell'incidente. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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