ATP Ginevra 2026 Fritz subito eliminato Bublik e Ruud accedono ai quarti

All'esordio stagionale sulla terra rossa nell’ATP 250 di Ginevra, Taylor Fritz ha subito una sconfitta che ha posto fine alla sua partita. L’americano è stato eliminato dall’australiano Alexei Popyrin, senza riuscire a proseguire nel torneo. Nel frattempo, ai quarti di finale sono avanzati invece Bublik e Ruud, che hanno superato i rispettivi avversari nelle rispettive partite. La competizione prosegue con questi risultati e le sfide in programma nelle prossime fasi.

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Un ritorno in campo da dimenticare per Taylor Fritz. L’americano faceva il suo esordio stagionale sulla terra rossa nell’ATP 250 di Ginevra, ma è stato subito sconfitto dall’australiano Alexei Popyrin. Lo statunitense, testa di serie numero uno, che non giocava da Miami, ha ceduto all’australiano con un duplice 6-4 in un’ora e ventitré minuti di gioco. Per Popyrin ci sarà ora la sfida nei quarti contro Casper Ruud. Il norvegese, reduce dalla finale raggiunta agli Internazionali, non ha avuto troppi problemi contro il belga Raphael Collignon, sconfitto per 7-6 6-2. Non sbaglia all’esordio il kazako Alexander Bublik, seconda testa di serie. Il numero dieci del mondo ha sconfitto in due set il qualificato lituano Edas Butvilas con il punteggio di 6-4 6-3. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Ginevra 2026, Fritz subito eliminato. Bublik e Ruud accedono ai quarti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento ATP Miami 2026, Zverev ai quarti di finale. Tiafoe sfiderà Sinner. Fuori FritzSi torna in campo per una giornata caratterizzata dall’intenso programma degli ottavi di finale del tabellone del torneo ATP di Miami. ATP Ginevra 2026, Lorenzo Sonego presente nel tabellone principale. C’è Taylor FritzNella settimana che precede il Roland Garros, l’attenzione si divide tra l’ATP 500 di Amburgo e il Gonet Geneva Open, ATP 250 in programma sulla... ATP 250 Ginevra R2: A. Popyrin def. [1] T. Fritz 6-4, 6-4 reddit Taylor Fritz torna in campo a Ginevra: Il ginocchio sta meglio, non so come risponderà il mio corpo dopo lo stopL'ATP 250 di Ginevra 2026, partito ufficialmente oggi con le prime sfide, segnerà il ritorno in campo di Taylor Fritz. La prima parte della stagione ha ... oasport.it ATP Ginevra 2026, Lorenzo Sonego presente nel tabellone principale. C’è Taylor FritzNella settimana che precede il Roland Garros, l’attenzione si divide tra l’ATP 500 di Amburgo e il Gonet Geneva Open, ATP 250 in programma sulla terra ... oasport.it