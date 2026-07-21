Jan-Lennard Struff e Sebastian Baez si sono qualificati per i quarti di finale dell’ATP 250 di Kitzbühel, mentre Juan Manuel Cerundolo è stato eliminato. La giornata di incontri sulla terra rossa austriaca si è conclusa con questi risultati, completando il quadro degli ottavi di finale.

Calato il sipario su un’altra giornata di incontri dell’ATP 250 di Kitzbühel. Sulla terra rossa austriaca sono arrivati i verdetti che hanno completato il quadro degli ottavi di finale, con le affermazioni, tra gli altri, di Jan-Lennard Struff e Sebastian Baez. Il tedesco, n.41 del ranking mondiale e reduce dai quarti di finale raggiunti a Wimbledon, ha superato in rimonta il kazako Alexander Shevchenko (n.84 ATP) con il punteggio di 3-6 7-6(5) 6-4. Una prova in costante crescita quella di Struff, capace di alzare il livello nei momenti decisivi del match. Agli ottavi il teutonico affronterà l’argentino Mariano Navone. Restando in casa Argentina, Baez (n. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - ATP Kitzbuehel 2026, vittorie di Struff e Baez. Eliminato Juan Manuel Cerundolo

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