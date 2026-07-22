Nel secondo turno dell’ATP 250 di Estoril, Torres ha eliminato Tabilo, mentre Blockx ha superato Borges dopo una rimonta. La partita di Torre si è conclusa con la vittoria del tennista locale, mentre Blockx ha vinto in rimonta contro Borges. L’unico azzurro ancora in gara, Luciano Darderi, testa di serie numero 2, aspetta di scendere in campo giovedì, avendo ottenuto un bye al primo turno.

Si apre il secondo turno dell’ ATP 250 di Estoril, in Portogallo: sulla terra battuta outdoor lusitana vanno in scena i primi quattro ottavi di finale, mentre giovedì scenderà in campo l’unico azzurro in corsa, Luciano Darderi, testa di serie numero 2 e per questo accreditato di un bye al primo turno. Nella parte alta del main draw avanza la wild card lusitana Tiago Torres, che elimina il numero 3 del tabellone, il cileno Alejandro Tabilo, sconfitto con un duplice 6-4, e venerdì nei quarti affronterà il transalpino Hugo Gaston, che domina il derby con il connazionale Titouan Droguet, battuto per 6-0 6-3. Nella parte bassa del tabellone passa... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - ATP Estoril 2026, Torres elimina Tabilo. Blockx avanti in rimonta, eliminato Borges

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