L'Atletico Madrid ha completato l'acquisto di Lee Kang-in, risolvendo le questioni burocratiche legate alla sua partenza dal Psg. Il giocatore sudcoreano è in volo verso Madrid per firmare il contratto. La trattativa era stata rallentata da ostacoli amministrativi, ma ora si sta concludendo senza ulteriori intoppi. Lee Kang-in si unirà al club spagnolo nelle prossime ore.

Dopo settimane di attesa l'Atletico Madrid è riuscito a risolvere la questione Lee Kang-in: il giocatore sudcoreano, il cui acquisto era già del tutto definito, era stato bloccato da alcuni problemi burocratici riguardanti il proprio addio al Psg. Il giocatore due volte campione d'Europa con i parigini è stato pagato 35 milioni di euro dai Colchoneros, la sua firma è prevista per giovedì 23 luglio e siglerà un contratto fino al 2031. A riportare la notizia della risoluzione è Matteo Moretto. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Atletico Madrid, risolta l'impasse Lee Kang-In: giocatore in volo verso Madrid per firmare il contratto

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Atlético Madrid club ke most players in final

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