Morten Hjulmand è un nuovo giocatore dell’Atlético Madrid ora è ufficiale | il comunicato

L’Atlético Madrid ha annunciato ufficialmente l’acquisto di Morten Hjulmand dallo Sporting Lisbona per 45 milioni di euro. La società ha confermato il trasferimento del centrocampista, considerato uno dei primi acquisti importanti della sessione estiva.

Ufficiale: Morten Hjulmand approda all’Atlético Madrid, i colchoneros annunciano il colpo da 45 milioni. L’ Atlético Madrid ha ufficializzato l’arrivo di Morten Hjulmand dallo Sporting Lisbona, chiudendo una delle prime operazioni di peso della propria estate. Dopo giorni di trattative, i colchoneros hanno trovato l’intesa definitiva con il club portoghese, versando 40 milioni di euro più 5 di bonus per assicurarsi il centrocampista danese, ex Lecce. Il giocatore, reduce da una crescita costante e da prestazioni di alto livello in Portogallo, era stato seguito anche da alcuni club italiani, ma alla fine è stato l’Atlético a muoversi con maggiore decisione, convincendolo a sposare il progetto tecnico di Diego Simeone. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Morten Hjulmand sarà un nuovo giocatore dell'Atlético Madrid!

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