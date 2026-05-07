L'Atletico Madrid ha presentato un'offerta per il centrocampista americano, noto come Cardoso, nel tentativo di acquisire Nico Gonzalez. Il giocatore, giovane e di origine statunitense, è attualmente sotto osservazione da parte del club spagnolo, che sta valutando il suo profilo come possibile rinforzo a centrocampo. La trattativa è in corso e il club ha deciso di mettere sul tavolo questa proposta per avanzare nelle trattative con il giocatore.

di Francesco Spagnolo Chi è Cardoso, alla scoperta del centrocampista americano che l’Atletico Madrid ha deciso di mettere sul tavolo per arrivare a Nico Gonzalez. Il calciomercato entra nel vivo e un nome sta scalando rapidamente le gerarchie delle trattative tra Spagna e Italia: parliamo di Johnny Cardoso. Nelle ultime ore, è emersa un’indiscrezione clamorosa che vede il centrocampista inserito come contropartita tecnica: Cardoso è stato offerto dall’Atletico Madrid alla Juve per Nico Gonzalez, un’operazione che potrebbe ridisegnare la mediana bianconera. Nato il 20 settembre 2001 nel New Jersey, Johnny Cardoso rappresenta il prototipo del calciatore moderno e globalizzato.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Chi è Cardoso, il centrocampista offerto dall’Atletico Madrid per Nico Gonzalez. Tutto sul giocatore americano

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