Filippo Tortu infortunato | rinuncia agli Assoluti strada in salita per gli Europei

Da oasport.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Filippo Tortu ha deciso di non partecipare agli Assoluti a causa di un infortunio subito durante l'inverno, che lo ha tenuto lontano dalle competizioni per diversi mesi. È tornato in pista il 1° luglio, correndo i 200 metri in una tappa del World Continental Tour a Eisenstadt. La sua assenza dagli Assoluti rappresenta un ostacolo per la preparazione agli Europei, che si avvicinano.

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La prima parte di stagione non è stata brillante per Filippo Tortu: un problema fisico accusato durante l’inverno lo ha messo ai box per diversi mesi e soltanto lo scorso 1° luglio è tornato in gara, cimentandosi sui 200 metri in occasione della tappa del World Continental Tour (livello silver) a Eisenstadt. Nel giorno in cui Marcell Jacobs correva un 9.67 ventoso sul rettilineo, lo sprinter brianzolo faticava sul mezzo giro di pista e non riusciva a esprimersi come avrebbe voluto in occasione del rientro. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 nella staffetta tagliò il traguardo in un alto 20.68 con 3,3 ms di brezza a favore e si migliorò soltanto di quattro decimi in occasione della seconda uscita, consumatasi il 10 luglio a Foligno (20. 🔗 Leggi su Oasport.it

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