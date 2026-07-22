Due atleti italiani, Mattia Furlani e Leonardo Fabbri, si sono posizionati al primo posto delle classifiche mondiali di specialità stilate da World Athletics. Entrambi sono leader nelle rispettive discipline, consolidando il loro status a livello internazionale. La classifica tiene conto delle prestazioni ottenute durante le competizioni ufficiali, aggiornandosi regolarmente. La notizia rappresenta un risultato di rilievo per l’atletica italiana, senza coinvolgimento di altri soggetti o eventi.

L’atletica italiana celebra un risultato di grande prestigio: Mattia Furlani e Leonardo Fabbri occupano il primo posto nelle rispettive classifiche mondiali di specialità stilate da World Athletics. Il giovane laziale guida il ranking del salto in lungo, mentre il pesista toscano è diventato il nuovo numero uno globale grazie alle eccellenti prestazioni ottenute nell’ultimo periodo. Furlani comanda la classifica mondiale del lungo con 1.368 punti, precedendo il greco Miltiadis Tentoglous, fermo a 1.362, e il bulgaro Bozhidar Saraboyukov, terzo con 1.332. Il campione del mondo sta recuperando dall’infortunio rimediato circa due mesi fa a Xiamen ed è recentemente tornato in gara a Montecarlo, dove ha saltato 8,01 metri. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Atletica, Furlani e Fabbri sul tetto del mondo: due azzurri guidano il ranking internazionale

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