Diamond League a Xiamen | Furlani e Fabbri guidano gli azzurri nel secondo meeting stagionale

Sabato 23 maggio, gli appassionati di atletica leggera potranno seguire su Sky la seconda tappa della Diamond League 2026, un circuito internazionale che vede gare di alto livello in varie discipline. Tra i protagonisti della manifestazione, gli atleti italiani Furlani e Fabbri si distinguono nel settore del salto in lungo e del lancio del peso, rispettivamente. La giornata si focalizza su queste discipline, offrendo agli spettatori un momento di grande sportività e competizione.

La Diamond League 2026 torna protagonista con il secondo appuntamento stagionale del circuito internazionale di atletica leggera. Sabato 23 maggio il meeting di Xiamen, in Cina, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW a partire dalle ore 13. Grande attenzione per gli azzurri Mattia Furlani e Leonardo Fabbri, attesi da sfide di altissimo livello contro alcuni dei migliori specialisti al mondo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

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