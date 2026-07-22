L'Atalanta e il Mantova hanno pareggiato 1-1 in un'amichevole giocata a porte chiuse a Zingonia, trasmessa in streaming. Al 16’, il vantaggio è arrivato con Samardzic, mentre Caiazzo ha pareggiato al 54’. È la seconda partita amichevole della stagione per i nerazzurri.

CALCIO. Pareggio dei nerazzurri a Zingonia in amichevole contro il Mantova. L’Atalanta in campo a Zingonia, a porte chiuse (ma con diretta sul canale YouTube del club) per la seconda amichevole della stagione. Al Centro Bortolotti i nerazzurri hanno affrontato il Mantova e alla fine hanno pareggiato 1-1. In vantaggio con Samardzic al 16’ con una bella punizione dal limite che pizzica la traversa e si infila alle spalle del portiere avversario, i nerazzurri si fanno raggiungere al 54’ dal gol di Ismael Caiazzo. Nella ripresa l’Atalanta fatica a costruire pericoli. Il Mantova va subito vicino al pareggio al 5’ con la traversa di Wieser e al 10’ è 1-1: cross basso da destra di Silva e Cajazzo scaraventa col mancino sotto la traversa. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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© Ecodibergamo.it - Atalanta-Mantova finisce 1-1, in vantaggio con Samardzic al 16’, pareggia Caiazzo al 54’

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