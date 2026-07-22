Atalanta bloccata in amichevole 1-1 dal Mantova | a segno Samardzic su punizione
L'Atalanta ha concluso il secondo test estivo con un pareggio 1-1 contro il Mantova. La partita, disputata al Centro Bortolotti di Zingonia, si è svolta in due tempi, con la prima frazione favorevole alla squadra di casa e la ripresa più equilibrata. Il gol dei nerazzurri è arrivato su punizione. Dopo questa amichevole, l’Atalanta proseguirà con il suo programma di preparazione pre-stagionale.
Si chiude con un pareggio il secondo test estivo dell’Atalanta. Al Centro Bortolotti di Zingonia, i nerazzurri impattano 1-1 contro il Mantova al termine di una gara divisa in due tempi molto diversi: meglio la squadra bergamasca nella prima frazione, più intraprendenti gli ospiti dopo l’intervallo. Samardžic firma il vantaggio con una perla su punizione. Si chiude con un pareggio il secondo test estivo dell’Atalanta. Al Centro Bortolotti di Zingonia, i nerazzurri impattano 1-1 contro il Mantova al termine di una gara divisa in due tempi molto diversi: meglio la squadra bergamasca nella prima frazione, più intraprendenti gli ospiti dopo l’intervallo. 🔗 Leggi su Atalantaoggi.it
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