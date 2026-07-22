Atalanta bloccata in amichevole 1-1 dal Mantova | a segno Samardzic su punizione

Notizia in breve

L'Atalanta ha concluso il secondo test estivo con un pareggio 1-1 contro il Mantova. La partita, disputata al Centro Bortolotti di Zingonia, si è svolta in due tempi, con la prima frazione favorevole alla squadra di casa e la ripresa più equilibrata. Il gol dei nerazzurri è arrivato su punizione. Dopo questa amichevole, l’Atalanta proseguirà con il suo programma di preparazione pre-stagionale.