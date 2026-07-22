Assurdo la Rai chiude un altro programma molto amato | è una carneficina conduttrice rivela il dolore per l’addio

Da donnapop.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In casa Rai continua una fase di profondi cambiamenti che sta interessando diversi programmi del palinsesto. Tra novità, riorganizzazioni e scelte legate ai costi, anche produzioni consolidate stanno salutando il pubblico. A parlare di uno degli addii più significativi è stata una delle protagoniste del piccolo schermo, che ha raccontato senza nascondere l’amarezza cosa ha significato vedere terminare un progetto nato e cresciuto nel corso degli anni. Non c’è pace in Rai, chiude un altro programma: ecco quale. Ospite del Giffoni Film Festival, Paola Perego ha incontrato i giornalisti e ha parlato del suo prossimo debutto nel cast di Tale e Quale Show. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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