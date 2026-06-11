A settembre, un nuovo programma prenderà il posto di una conduttrice in una rete pubblica. La protagonista dello show sarà Elettra Lamborghini, il cui volto è apparso frequentemente negli ultimi mesi sui palinsesti della televisione pubblica. La cantante e influencer sostituirà quindi una figura già presente nel palinsesto, confermando la sua crescente presenza nel settore televisivo.

Negli ultimi mesi il volto di Elettra Lamborghini è diventato sempre più presente nei palinsesti della televisione pubblica. Tra programmi di intrattenimento, eventi musicali e grandi appuntamenti in prima serata, la cantante sembra essere una delle figure su cui la Rai sta investendo maggiormente. E ora nuove indiscrezioni la vorrebbero protagonista anche di uno degli show più amati dell’autunno televisivo, alimentando il dibattito tra chi apprezza questa crescita professionale e chi ritiene che la sua presenza sul piccolo schermo sia ormai diventata quasi costante. Tale e Quale Show, grandi rivoluzioni in arrivo: Elettra Lamborghini farà parte della giuria?. Le voci che circolano attorno alla prossima edizione di Tale e Quale Show parlano di cambiamenti importanti, soprattutto per quanto riguarda la giuria. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - Ma la Rai si è fissata con Elettra Lamborghini? A settembre farà l’ennesimo programma: prende il posto di una conduttrice

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