Assolto dalle accuse di stalking ristoratore torna il libertà dopo 14 mesi

Un ristoratore di 50 anni di Lucca è stato assolto dalle accuse di stalking e violazione del divieto di avvicinamento, dopo 14 mesi di detenzione. Il processo si è concluso con una doppia assoluzione, permettendo all’uomo di tornare libero. Era stato arrestato nel giugno 2025 con l’accusa di aver perseguitato l’ex moglie e di aver violato le misure restrittive imposte dall’autorità giudiziaria.

Lucca, 22 luglio 2026 – Si è concluso con una doppia assoluzione il processo nei confronti di un ristoratore cinquantenne del centro storico di Lucca, finito in carcere nel giugno 2025 con l'accusa di aver perseguitato l'ex moglie e di aver violato il divieto di avvicinamento disposto dall'autorità giudiziaria. Il tribunale di Lucca ha assolto l'uomo dall'accusa di atti persecutori con la formula " perché il fatto non sussiste " e da quella relativa alla violazione della misura cautelare perché "il fatto non costituisce reato". Al termine dell'udienza il cinquantenne, assistito dall'avvocato Luca Betti del Foro di Prato, ha riacquistato la piena libertà. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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