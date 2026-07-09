Questa mattina si è tenuta l’udienza del processo contro un ragazzo di 22 anni, accusato di aver commesso due episodi di violenza sessuale e di stalking nei confronti dell’ex fidanzata, una donna di 23 anni. Il pubblico ministero ha chiesto l’assoluzione dalle accuse più gravi. La discussione si è svolta davanti al giudice, senza ulteriori dettagli sui contenuti dell’udienza.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si è svolta questa mattina l’udienza del processo a carico di A.P.M., 22enne di Rotondi, imputato per due presunti episodi di violenza sessuale e per il reato di stalking nei confronti dell’ex fidanzata, una 23enne di Montesarchio. Nel corso della discussione, il pubblico ministero, alla luce delle prove emerse durante il dibattimento, ha formulato una richiesta destinata a incidere in maniera significativa sull’esito del procedimento. In particolare, ha chiesto l’assoluzione dell’imputato dalle contestazioni di violenza sessuale, ritenendo non sussistenti gli elementi necessari per sostenere l’accusa, mentre ha chiesto la condanna limitatamente al reato di atti persecutori (stalking). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Violenze sessuali e stalking, il pm chiede l’assoluzione dalle accuse più gravi

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