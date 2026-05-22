Un uomo che ha trascorso sette mesi in carcere per aver dato uno schiaffo alla sua compagna ha ottenuto l’assoluzione dalle accuse. Dopo la decisione del giudice, l’uomo ha annunciato di voler richiedere un risarcimento allo Stato, stimato in 55.000 euro, per l’ingiusta detenzione subita. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla durata della carcerazione preventiva e sulla possibilità di ottenere un risarcimento in casi di ingiustizia legale.

Fanno 55mila euro. È la cifra che un uomo chiederà allo Stato per ingiusta detenzione, dopo che ha passato sette mesi in galera a causa di uno schiaffo tirato alla sua compagna. Quest’ultima, nonostante lo schiaffo, è ancora la sua compagna e ieri, dopo la sentenza di assoluzione del tribunale, è andata a prenderlo in carcere e lo ha riportato a casa. Sette mesi d’inferno per quest’uomo, 43 anni, prelevata da casa nello scorso settembre, accusato di maltrattamenti ed estorsione e incarcerata. Tutto nasce da uno schiaffo tirato alla compagna al culmine di una lite. Arrivano i carabinieri che portano la donna in Pronto soccorso, anche se lei non ci vorrebbe andare e una volta lì e visitata viene dimessa con una prognosi di sei giorni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sette mesi in carcere per uno schiaffo. Assolto dalle accuse. "Ora risarcitemi"

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