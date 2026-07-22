Gli assistenti sociali della zona sociale di Orvieto non sono stati assunti nonostante le opportunità previste. La protesta dello Spi Cgil di zona denuncia l’assenza di risposte da parte dell’amministrazione comunale di Orvieto, capofila del territorio. La mancata attivazione delle assunzioni a tempo determinato riguarda i posti vacanti e necessari per il servizio sociale. La situazione resta irrisolta, senza indicazioni su future assunzioni o interventi.

"Perché l’amministrazione comunale di Orvieto, comune capofila della zona sociale, è indifferente a cogliere l’opportunità dell’assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali da destinare ai Pua (Punto unico di accesso)? Perché le istituzioni del nostro territorio sono disinteressate a consentire l’integrazione tra sanitario e sociale? Reclamiamo risposte dalle istituzioni". È quanto afferma la Lega intercomunale Spi Cgil dell’Orvietano, per voce della sua segretaria Anna Maria Laudadio: "Ci risulta che non sia stato dato l’avvio alle pratiche concorsuali per l’assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali per la zona... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Assistenti sociali, assunzioni mancate. La protesta dello Spi Cgil di zona

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gli obiettivi di Spi-Cgil: incontri di zonaDurante l’assemblea generale del sindacato Pensionati Spi-Cgil Ticino-Olona, è stato approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2025.

Leggi anche: Assistenti sociali, firmato decreto per assunzioni nei Comuni a tempo indeterminato

Si parla di: Assistenti sociali, assunzioni mancate. La protesta dello Spi Cgil di zona.

Casa comunità Orvieto, lo Spi Cgil chiede al Comune di assumere personale al PuaPerché l'amministrazione comunale di Orvieto, comune capofila della zona sociale 12, è indifferente a cogliere l'opportunità dell'assunzione a ... orvietosi.it

Fp Cgil: Reale rischio che i servizi sociali spariscanoPochi e anziani, nonché spesso vittime di feroce violenza. È il desolante stato in cui versano gli assistenti sociali, figura ormai in via di estinzione negli uffici pubblici. A denunciarlo è la ... quotidianosanita.it