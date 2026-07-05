Gli obiettivi di Spi-Cgil | incontri di zona
Durante l’assemblea generale del sindacato Pensionati Spi-Cgil Ticino-Olona, è stato approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2025. L’incontro ha anche definito gli obiettivi di rafforzare la presenza sul territorio e aumentare le adesioni, attraverso incontri di zona e un’azione sindacale più incisiva.
Rafforzare la presenza e rendere più incisiva l’azione sindacale così da favorire nuove adesioni allo Spi-Cgil: è questo uno degli obiettivi delineati in occasione dell’ assemblea generale del sindacato Pensionati Spi-Cgil Ticino-Olona che è servita anche per approvare all’unanimità il bilancio consuntivo 2025. Prima dell’approvazione, l’assemblea ha dedicato ampio spazio a un esame dettagliato dei dati sul tesseramento, analizzando l’andamento sia dello Spi territoriale nel suo complesso sia delle singole leghe Spi-Cgil presenti sul territorio. "Il confronto si è poi allargato ai temi al centro dell’agenda sindacale – spiega Umberto Colombo, segretario generale Spi-Cgil Ticino Olona -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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