assistenti sociali firmato decreto per assunzioni nei comuni a tempo indeterminato

Il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha firmato il decreto n. 85 il 3 luglio 2026, che prevede la liquidazione dei contributi agli ambiti territoriali sociali per gli assistenti sociali in servizio nel 2025. Contestualmente, sono state prenotate le risorse necessarie per il personale che verrà assunto nel corso del 2026.

Con il decreto ministeriale n. 85 del 3 luglio 2026, il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha disposto la liquidazione dei contributi agli ambiti territoriali sociali ( ATS ) per gli assistenti sociali in servizio nel 2025 e, allo stesso tempo, sono state prenotate le risorse destinate al personale previsto nel corso del 2026. Con questo finanziamento strutturale, destinato al consolidamento delle assunzioni a tempo indeterminato, il provvedimento garantisce la continuità dei servizi sociali nei Comuni. Assunzioni assistenti sociali nei Comuni, i fondi sbloccati. Il provvedimento ministeriale, firmato il 3 luglio 2026, si basa... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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