Nell'ultimo anno, oltre 2,8 milioni di italiani hanno subito problemi con i bagagli durante i viaggi aerei, tra valigie smarrite, danneggiate o in ritardo. La notizia riguarda soprattutto coloro che si sono trovati senza effetti personali al momento dell’arrivo. La copertura assicurativa per i bagagli si rivela utile in questi casi, ma è importante conoscere le condizioni e le limitazioni della polizza.

La valigia che non arriva sul nastro dell’aeroporto di destinazione, o che arriva ma è danneggiata: non è una paura infondata, i numeri lo confermano. Nell’ultimo anno è capitato a più di 2,8 milioni di italiani, secondo un’indagine dell’istituto di ricerca EMG per Facile.it. E così sempre più viaggiatori (2,1 milioni) corrono ai ripari, firmando un’assicurazione prima di partire per proteggere i bagagli. Ma quanto conviene davvero? E soprattutto, cosa copre nella pratica e cosa invece resta escluso? Facciamo chiarezza. Valigie perse, rubate o in ritardo: i numeri del disagio. Chi viaggia con il bagaglio in stiva può incappare in diversi tipi di imprevisti. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Assicurazione bagagli, quando serve davvero: cosa sapere in caso di valigia persa, rubata o in ritardo

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ASSICURAZIONE VIAGGIO: 10 cose che scopri TROPPO TARDI

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