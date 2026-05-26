Un nuovo studio rivela che molti cosmetici indicano “senza parabeni” o “ipoallergenici” senza specificare cosa comportano realmente. La dicitura “Nickel Tested” indica che il prodotto è stato testato per contenere bassi livelli di nichel, ma non garantisce assenza totale. Prima di acquistare, è importante leggere attentamente le etichette e capire cosa significano queste certificazioni, poiché non sempre riflettono una reale sicurezza o assenza di allergeni.

L a salute della pelle, si sa, passa anche dalle scelte che si fanno nella vita di tutti i giorni, ivi comprese quelle che riguardano i cosmetici da utilizzare, sotto la doccia come durante la skincare. Il problema? Se la volontà di utilizzare solo i migliori prodotti è più che legittima, nella realtà dei fatti le scelte che si fanno sono spesso dettate da molte false credenze. A svelarne alcune è Maddalena D’Agostini, chimica cosmetologa e divulgatrice nota sui social come @madd.aliena, che ha da poco pubblicato ‘ Dentro i cosmetici. Viaggio tra skincare, make-up e falsi miti’ (Hoepli). Il libro affronta in chiave scientifica il funzionamento dei principali cosmetici di uso quotidiano, analizzandone la composizione chimica e i meccanismi di azione sulla pelle. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Senza parabeni: cosa significa? Ipoallergenico è meglio? 'Nickel Tested': cosa vuol dire davvero? Cosa bisogna davvero sapere prima di acquistare un prodotto cosmetico

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