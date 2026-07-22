Una grandinata ha causato danni a diverse auto parcheggiate e a tetti di case, con alberi abbattuti che hanno danneggiato veicoli e proprietà. L’assicurazione copre i danni causati da grandine e alberi caduti se sono state attivate le polizze specifiche. La copertura comprende i danni materiali diretti, ma non sempre quelli indiretti o conseguenti. I risarcimenti vengono valutati sulla base delle polizze stipulate e delle condizioni di copertura.

Ondate di caldo record e di temporali violenti e grandinate. È un’estate di chicchi di grandine sempre più grandi, raffiche di vento improvvise, alberi che cedono e finiscono su auto parcheggiate o sui tetti delle case. E così si moltiplicano carrozzerie ammaccate, vetri in frantumi, tegole scoperchiate e abitazioni allagate. E per i cittadini al danno, spesso, si aggiunge la beffa della burocrazia. C’è chi scopre solo dopo il temporale di non avere la copertura giusta, chi si vede riconoscere un rimborso molto più basso del previsto, chi non sa proprio a chi rivolgersi quando a cadere è un albero in strada. La grandine e l’auto: cosa copre davvero l’assicurazione. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Grandine e alberi caduti, quando spetta il risarcimento: cosa copre davvero l’assicurazione

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