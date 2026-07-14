Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni | ecco come fare la domanda Tutto quello che devi sapere QUESTION TIME con Cavallini Anief LIVE Mercoledì 15 luglio alle 14 | 00

Il termine per presentare le domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione per il personale docente scade il 23 luglio. La procedura riguarda le richieste di trasferimento temporaneo e utilizzo nelle scuole. È possibile inviare le domande fino a quella data, seguendo le modalità indicate. Un evento in diretta con un rappresentante di un sindacato si terrà mercoledì 15 luglio alle 14:00 per approfondire le procedure.

Prosegue il periodo per presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione per il personale docente. Il termine è fissato al 23 luglio. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni: ecco come fare la domanda. Tutto quello che devi sapere

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