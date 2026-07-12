Assegnazioni provvisorie docenti a cosa fare attenzione per la compilazione dell’istanza QUESTION TIME con Craparo Gilda LIVE Lunedì 13 luglio alle 14 | 30

Fino al 23 luglio, il personale docente può presentare domanda di assegnazione provvisoria o utilizzazione. I docenti di ruolo usano il sistema POLIS, mentre educatori, religione e precari con contratto a termine devono inviare moduli cartacei via PEC o telematicamente. Durante un question time in diretta, il rappresentante della Gilda ha ricordato di prestare attenzione alle modalità di invio e alle scadenze per evitare errori nella compilazione.

C'è tempo fino al 23 luglio per il personale docente per inoltrare la domanda di assegnazione provvisoria o utilizzazione. Le modalità? Doppio binario: POLIS per i docenti di ruolo, moduli cartacei (da inviare esclusivamente via PEC o telematicamente) per educativo, Religione e precari con contratto finalizzato al ruolo. I moduli sono disponibili sul sito ministeriale, sezione "Mobilità". Chi chiede deroghe contrattuali dovrà compilare l'Allegato G. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Assegnazioni provvisorie docenti, a cosa fare attenzione per la compilazione dell'istanza

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