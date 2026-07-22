Assegnazione provvisoria e domanda supplenze 150 preferenze non sono collegate ma possono essere utilizzate entrambe dai docenti di ruolo

Durante un collegamento trasmesso su OrizzonteScuola TV il 21 luglio 2026, è stato spiegato che i docenti di ruolo possono richiedere sia l’assegnazione provvisoria sia le supplenze attraverso le 150 preferenze. Le due procedure sono indipendenti, ma entrambe sono accessibili ai docenti con incarico stabile. La richiesta delle preferenze può essere presentata anche senza collegarla alla domanda di assegnazione provvisoria.

Nel question time del 21 luglio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con Chiara Cozzetto, rappresentante della segreteria nazionale di ANIEF, è stata affrontata l’apertura della procedura per la scelta delle 150 preferenze. Gli aspiranti docenti inseriti nelle GaE o nelle GPS 202628 possono presentare la domanda per ottenere supplenze fino al 30 giugno o al 31 agosto 2027. Il termine per l’invio dell’istanza è fissato al 29 luglio 2026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Elenchi regionali docenti, supplenze 150 preferenze e non solo: le info utili

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