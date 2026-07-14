Docenti neoassunti in ruolo dal 1° settembre 2026 non possono presentare domanda di assegnazione provvisoria Indicazioni per le supplenze
I docenti assunti per l’anno scolastico 2026-2027 dal 1° settembre non sono autorizzati a presentare domanda di assegnazione provvisoria. Questa limitazione riguarda coloro che sono stati già individuati nella fase 2 e hanno accettato la sede entro cinque giorni. La normativa si applica esclusivamente all’anno scolastico 2026-2027, impedendo l’accesso alle assegnazioni provvisorie per questi docenti nel medesimo periodo.
I docenti che saranno assunti per l’a.s. 202627 (già individuati nella fase 2 e con sede accettata entro 5 giorni) non possono presentare la domanda di assegnazione provvisoria per lo stesso anno scolastico 202627. Il 1° settembre 2026 bisognerà assumere servizio nella scuola del ruolo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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