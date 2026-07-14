Docenti neoassunti in ruolo dal 1° settembre 2026 non possono presentare domanda di assegnazione provvisoria Indicazioni per le supplenze

Notizia in breve

I docenti assunti per l’anno scolastico 2026-2027 dal 1° settembre non sono autorizzati a presentare domanda di assegnazione provvisoria. Questa limitazione riguarda coloro che sono stati già individuati nella fase 2 e hanno accettato la sede entro cinque giorni. La normativa si applica esclusivamente all’anno scolastico 2026-2027, impedendo l’accesso alle assegnazioni provvisorie per questi docenti nel medesimo periodo.