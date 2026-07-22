Assegnazione provvisoria docenti 2026 27 chiarimenti su allegati e indicazione prima preferenza
In vista della chiusura delle domande di mobilità annuale 202627, facciamo chiarezza sulla documentazione richiesta per l'assegnazione provvisoria interprovinciale per ricongiungimento ai figli. L'articolo Assegnazione provvisoria docenti 202627, chiarimenti su allegati e indicazione prima preferenza. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Mobilità 2026 docenti e ATA, dettagli e chiarimenti
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Assegnazione provvisoria docenti 2026/27, le domande dei docenti assunti da GPS sostegno vengono trattate in subordineI docenti di ruolo possono presentare domanda di assegnazione provvisoria o utilizzazione fino al 23 luglio per l'anno scolastico 2026/27.
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