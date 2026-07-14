Assegnazione provvisoria docenti 2026 27 le domande dei docenti assunti da GPS sostegno vengono trattate in subordine

I docenti di ruolo possono presentare domanda di assegnazione provvisoria o utilizzazione fino al 23 luglio per l'anno scolastico 202627. Le richieste dei docenti assunti tramite GPS sostegno saranno considerate in subordine rispetto ad altre. Gli esiti delle assegnazioni saranno pubblicati entro il 24 agosto.

Fino al 23 luglio i docenti di ruolo possono produrre domanda di assegnazione provvisoria o utilizzazione per il prossimo anno 202627: gli esiti dei movimenti si conosceranno entro il 24 agosto. Anche i docenti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo o all’abilitazione possono prendere parte alla mobilità annuale, ma le loro domande verranno trattate in un secondo momento rispetto ai docenti già con contratto a tempo indeterminato. Vediamo di seguito i dettagli. L'articolo Assegnazione provvisoria docenti 202627, le domande dei docenti assunti da GPS sostegno vengono trattate in subordine . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Assegnazioni provvisorie 2026/2027, le novità dopo gli esiti della mobilità

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