Assegnazione provvisoria docenti 2026 consigliato caricare prima Gestione allegati

Durante un question time trasmesso su OrizzonteScuola TV il 14 luglio 2026, è stato spiegato che per presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione i docenti devono prima caricare i documenti nella sezione “Gestione allegati”. L’evento è stato condotto da Andrea Carlino e ha visto la partecipazione di un rappresentante sindacale. Le istruzioni riguardano le procedure da seguire per le richieste di trasferimento e assegnazioni temporanee.

Nel question time del 14 luglio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con Paolo Pizzo della Uil Scuola Rua, sono state illustrate le modalità per presentare le domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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