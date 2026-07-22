Un giocatore ha ripreso in mano Assassin's Creed: Black Flag Resynced, un remake del titolo ambientato nei Caraibi. Non giocava a un episodio della saga dal 2011, con Revelation. Per lui, la storia di Ezio Auditore si era conclusa, e sebbene avesse osservato amici giocare ai capitoli successivi, non aveva mai deciso di provarli personalmente.

Non prendevo in mano un Assassin's Creed dai tempi di Revelation s, nell'ormai lontano 2011. Per me, le vicende della saga si erano concluse con la storia di Ezio Auditore e, pur avendo guardato degli amici giocare a parti dei capitoli successivi, non mi avevano mai convinto abbastanza da decidere di dedicare loro il mio tempo. Con una sola eccezione, ovvero il Black Flag originale. Uscito nel 2013, mi aveva attratto in particolare per l'ambientazione caraibica e le battaglie navali ma, per un motivo o per l'altro, non lo avevo giocato ed era finito nella sempre crescente lista di titoli che avrei recuperato più avanti. E lì è rimasto... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Assassin's Creed: Black Flag Resynced, un moderno e piratesco ritorno ai Caraibi

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