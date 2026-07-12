È stato pubblicato un remake di Assassin’s Creed: Black Flag, intitolato Resynced, che presenta un aggiornamento grafico e scene inedite. Il gioco riporta i giocatori nelle isole dei Caraibi, rivisitando la storia di Edward Kenway. Il titolo è stato rilasciato quasi 15 anni dopo l’originale, offrendo una versione rinnovata dell’avventura piratesca. La nuova versione include miglioramenti visivi rispetto alla versione originale.

Abbiamo salpato nuovamente le vele e ci siamo immersi nel mondo, ripulito e rinnovato graficamente, dei pirati di Assassin's Creed Black Flag: un rifacimento con scene inedite che ridà lustro alla storia di Edward Kenway a quasi 15 anni dalla prima uscita. Quando nel 2012 Black Flag è arrivato per proseguire la saga di Assassin's Creed non ci aveva fatti impazzire: amavamo della saga Ubisoft la possibilità di camminare per le vie delle città del passato, alla Gerusalemme del primo gioco a Firenze, Venezia e Roma vissute insieme a Ezio. Era un buon titolo, con un'evoluzione necessaria per una saga che rischiava di ripetere se stessa, ma sembrava più un gioco di pirati che un vero Assassin's Creed. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - Assassin’s Creed: Black Flag Resynced, la recensione del remake che ci riporta nelle isole dei Caraibi

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ASSASSIN'S CREED BLACK FLAG RESYNCED | PRE - RECENSIONE | Un remake riuscito in parte

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